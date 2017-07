Von Thomas Mair

Innsbruck – Zwei Tiroler Derbys eröffneten am Freitag die neue Saison in der Regionalliga West. Aufsteiger Kitzbühel nahm dabei den Elan vom Tiroler Meistertitel mit in die neue Spielzeit und schlug Kufstein unter Neo-Trainer Markus Duftner mit 3:0. Ebenso erfolgreich gestalteten weiter verjüngte Wacker Amateure ihren Saisonstart mit einem 1:0 in Schwaz.

Von Beginn an drängte Kitzbühel die Kufsteiner in die eigene Hälfte und hätte bereits nach fünf Minuten mit 1:0 in Führung gehen können, der Kopfball von Maximilian Gruber landete aber an der Stange. Noch vor der Pause setzte der Aufsteiger dennoch zwei Duftmarken in Form von Treffern. Sascha Wörgetter brach den Bann und nutzte einen krassen Abwehrfehler zum 1:0 (35.). Aus spitzem Winkel bezwang er Kufstein-Torhüter Lukas Tauber, der den Vorzug gegenüber Ex-Wacker-Goalie Julian Weiskopf erhielt.

Nur drei Minuten später erhöhte die Markl-Elf auf 2:0. Kapitän Thomas Hartl verlängerte einen Baur-Freistoß per Kopf ins Kufsteiner Tor. Die Kitzbüheler ließen sich auch nach dem Wechsel nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und feierten nach einem Boa­kye-Tor in der Nachspielzeit einen 3:0-Erfolg.

Die Wacker Amateure stemmten sich zeitgleich erfolgreich gegen Schwaz, immerhin Tirols bester Westliga-Klub in der abgelaufenen Saison, und siegten dank des Goldtores von Neuzugang Dario Müller mit 1:0. Der 22-Jährige, der aus Vorarlberg zu den Schwarz-Grünen stieß, stellte somit die Ex-ÖFB-Teamspieler Ronald Gercaliu und Thomas Pichlmann auf Seiten der Silberstädter in den Schatten.