Von Tobias Waidhofer

Kematen, Volders — Den roten Teppich hat man in Kematen nicht ausgerollt. Die Vorfreude war trotzdem eine riesige. Der UPC-Tirol-Liga-Klub hätte am Sonntag auf den katarischen Verein Al Sadd getroffen, der sich in Tirol auf die neue Saison vorbereitet. Das wäre ja eigentlich nur eine Randnotiz, hätten die Kataris nicht einen in ihren Reihen, dessen Name die Augen von Fußball-Ästheten glänzen lässt: Xavier Hernandez i Creus, kurz Xavi hätte sich am Sonntag den Tiroler-Liga-Kickern entgegenstellen sollen. Und dabei hätte der katalanische Maestro schon allein mit seiner Aura Respekt eingeflößt.

Der Mittelfeldspieler ist Weltmeister, zweifacher Europameister, vierfacher Champions-League-Sieger und achtfacher spanischer Meister. Mit dem FC Barcelona und dem spanischen Nationalteam prägte der inzwischen 37-Jährige eine Ära und damit auch eine ganze Generation an Fußball-Fans. Aber daraus wurde leider nichts.

Wie der SV Kematen am Samstag gegen 22 Uhr auf seiner Facebook-Seite mitteilte, wurde das Spiel kurzfristig abgesagt. Die Kicker des FC Volders trafen den Titelhamster, der mit seinem Team noch bis 5. August in Bad Häring trainieren wird, übrigens schon am Donnerstag und konnten kaum glauben, wer da ihren Sportplatz betreten hatte.

Und der 134-fache spanische Nationalspieler zeigte sich vor dem Test gegen Göztepe (4:4) volksnah und posierte für ein Erinnerungsfoto mit dem kompletten Team rund um Cheftrainer Michael Streiter. Die Volderer Kicker müssen sich dabei die richtigen Tipps abgeholt haben, schließlich klappte es im Kerschdorfer Tirol-Cup am Samstag mit dem Sieg in Fulpmes (3:1) gleich bestens.