Ischgl, Kelchsau, Mandarfen – „Unfassbar“, jubelte Sieger Kristian Hynek (Tschechien), als er gestern die Konkurrenten bei der 23. Auflage des Ischgl-­Ironbike pulverisierte. Vom Start weg drückte der Teamkollege von Alban Lakata (Ergon) auf den 79 Kilometern aufs Tempo, siegte und hatte im Ziel auf Samuele Porro (ITA) 4,02 Minuten Vorsprung und in 3:45,06 einen neuen Ironbike-Rekord erzielt.

Sein Teamkollege Alban Lakata, bereits Ironbike-Sieger im Jahr 2010, beendete die 23. Auflage an der sechsten Stelle und blieb in 3:59,11 Stunden noch unter der Vier-Stunden-Grenze. Titelverteidiger Urs Huber (SUI) landete in 3:58,12 Stunden an fünfter Stelle. Siegerin bei den Damen war Silke Ulrich (GER) in 4:33,25 vor Christin­e Kollmann (AUT).

Beim Kelchsau-Classi­c setzte sich gestern der Tiroler Martin Wildauer durch. Der Tirol-Cycling-Team-Fahrer gewann auf der 14 Kilometer langen Strecke mit 410 Höhenmetern in 25:52,3 Minuten vor Stefan Thanner, Danie­l Wildauer (beide Unio­n Raiffeisen Team) und Teamkollege Max Kue­n. Bei den Damen setzte sich Nadja Prieling durch. Auf der Mountainbike-Strecke waren Benjamin Schweinester und Manuela Hartl die Schnellsten.

Mit 900 Teilnehmern aus 30 Nationen feierten die Organisatoren beim Pitz Alpine Glacier Trail einen neuen Teilnehmerrekord. Die Teilnehmer der Ultra-Distanz (100 km) starteten bereits um 3.30 Uhr in Mandarfen, waren bei Sonnenaufgang am Pitztaler Gletscher. Der Sieger wurde im Laufe der Nacht auf Sonntag im Ziel erwartet. Der letzt­e Akt für alle Starter steht noch bevor: die Siegerehrung heute (11 Uhr) in Mandarfen. (za, ben)