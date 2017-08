Von Benjamin Kiechl

Kitzbühel – Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Frei nach Hermann Hesse ist seit dem Vorstandswechsel im Juni beim EC Kitzbühel kein Stein auf dem anderen geblieben, wöchentlich wurden Neuzugänge präsentiert. Neo-Präsident Volker Zeh holte nicht weniger als sechs U22-Legionäre nach Kitzbühel. Die haben nicht nur viel Potenzial, sondern helfen auch beim Sparen: „Insgesamt sind bei den Legionären 16 Punkte erlaubt. Ein junger Spieler kostet zwei Punkte“, erklärte Vizepräsident Michael Widmoser das Prozedere.

Einzig der 29-jährige Verteidiger David Lidström (SWE) kostete vier Punkte. Der Skandinavier soll der Führungsspieler in der Verteidigung sein und verfügt mit 481 Spielen in der Allsvenskan (2. Liga Schweden) über reichlich Erfahrung. Die Einkaufstour soll aber noch nicht abgeschlossen sein. Die Fühler wären nach einem österreichischen Verteidiger ausgestreckt.

Auch die Kooperation mit dem HCI sei vertieft worden. „Wir hatten zu Saisonende ein gutes Gespräch mit den Innsbruckern. Wichtig war für uns, dass die Spieler auch in Kitzbühel trainieren und Spielpraxis sammeln“, skizzierte Widmoser. Andreas Huber, Fabian Nussbaumer, Lukas Bär und Matthias Kastner pendeln zwischen Innsbruck und der Gamsstadt.

Coach Joe West, der sich derzeit noch in Kanada auf die dritte Saison bei den Adlern vorbereitet, kann aus dem Vollen schöpfen. „Wir haben eine größere Kader­tiefe als im Vorjahr“, sagte Widmoser. Wermutstropfen: Der langjährige Kapitän Christoph Echtler ging von Bord. Der gebürtige Bayer konnte sich mit den neuen, hohen Zielen nicht so recht identifizieren. So hatte Präsident Zeh die Vision ausgegeben, in der EBEL mitzuspielen. „Unser Ziel für die kommende Saison ist, in der Alps Liga richtig Fuß zu fassen. Das ist schwer genug“, warnt Widmoser vor zu hohen Erwartungen.

Nächste Woche Mittwoch ist der offizieller Trainingsstart für die neue Saison in der Alps Hockey League, der insgesamt 17 Teams angehören werden. Zum Einstimmen laden die Adler am 26. August zum Rookie-Day. Mit dabei ist Deutschlands Eishockey-Spieler des Jahrhunderts, Erich Kühnhackl, ein guter Freund des Präsidenten.