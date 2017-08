Von Susann Frank

Inzing – Es müssen alle mit­anpacken, damit Mirjam Mayer ihren ehrgeizigen Zielen näher kommen kann: ihr Vater Michael, ihre Mutter Elisabeth, ihre Schwester Laura. „Ohne Familie würde gar nichts gehen“, betont Tirols Zukunftshoffnung im Vielseitigkeitsreiten.

Der fünfte Platz bei der EM „der ländlichen Vielseitigkeitsreiter“ in Tongeren wäre ohne deren Hilfe unmöglich gewesen. Papa packte und lenkte den Wohnwagen zum Turnier nach Belgien und betreute die 20-Jährige ebenso wie Schwester Laura, die ihr daheim auch beim Pferdetrainieren hilft. Mama Elisabeth kümmerte sich derweil um die anderen Pferde, die beim Nachbarn im Bauernhof untergebracht sind. „Um das Ganze finanzieren zu können, arbeiten meine Eltern wirklich viel und ich versuche mit Nebenjobs meinen Teil beizusteuern“, sagte die Inzingerin. Die SportBORG-Absolventin bemüht sich redlich, den beachtlichen familiären Einsatz mit Erfolgen wie bei der EM zurückzuzahlen. Dass nach Dressur, Geländeritt und Springparcours nur 1,2 Punkte auf die Bronzemedaille gefehlt haben, nimmt die amtierende Tiroler Meisterin gelassen: „Das macht den Sport doch aus. Ich bin glücklich über den tollen Verlauf.“

Einen großen Beitrag leistete ihr Wallach Maverick. Der 14-Jährige überwand die mächtigen Hindernisse auf der Geländestrecke mühelos. „Nicht einmal fliegen ist schöner“, schwärmt sie von ihrem treuen Sportpartner. Als ob er nichts anderes machen würde. Dabei ist das Geländetraining für Mayer eine weitere große Hürde im Streben nach oben und mit großem Fahr-Aufwand verbunden. Einmal zu den zwei Übungsstrecken in Tirol (Leutasch und Hopfgarten) oder zu Trainer Andreas Riedl. Der Steirer hat sich in Passau niedergelassen.

„Einfach ist es nicht, professionell zu trainieren und weiterzukommen“, erklärt Mayer. Mit ihrer fünften Qualifikation in Folge für ein Groß­ereignis beweist sie, sich von ihren ehrgeizigen Plänen nicht abbringen zu lassen. Die Olympischen Spiele 2020 sind das erklärte Ziel, das nächste heißt: Teilnahme an der EM 2018 in der allgemeinen Klasse. „In Belgien durften nur Reiter antreten, die bei ländlichen Vereinen gemeldet sind“, erklärt Mayer. Sie selbst ist Mitglied des Reitsportzentrums Inzing. Durch ihre Erfolge gehört sie auch dem österreichischen Nationalteam an und ist im Förderprogramm Sporthilfe und Talente-Team-Austria. Das alles hilft ihr, den steinigen Weg zu ebnen. Den größten Anteil hat jedoch ihre Familie.