Mit seiner zehnten Auflage feiert der Ganghofertrail in Leutasch am Samstag (Hauptlauf um 16 Uhr) ein kleines Jubiläum. Wie im Vorjahr sollen über 500 Läufer am groß angelegten Laufevent teilnehmen — es wartet ein acht Kilometer langer Bewerb für die Läufer und Nordic Walker. Der Hauptlauf führt über die Halbmarathondistanz (21,1 Kilometer) auf einer Meereshöhe von rund 1100 Metern. Auf die Läufer warten wieder unterschiedliche Strecken — die Nachwuchs-Läufer dürfen sich über den Minilauf (15 Uhr) sowie den Junior-Run (15.15 Uhr) versuchen. Nachmeldungen sind noch bis jeweils 60 Minuten vor dem Start möglich. (TT)