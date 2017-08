Reutte – Die Hoffnungen des Landesligisten SV Reutte auf die Rückkehr in die Tiroler Liga sind auch mit Pascal Mayor verbunden. Ein Name, der an erfolgreiche Vereinszeiten erinnert. Ein Name, der auch unter einen Jungprofi-Vertrag beim damaligen Bundesligisten Wüstenrot Salzburg gesetzt wurde. Und einer, der in den vergangenen Saisonen auf dem Spielberichtsbogen vermisst wurde. Eine berufliche Veränderung gepaart mit Vaterfreuden hatte die Identifikationsfigur vor einigen Jahren einen Schlussstrich unter ihr Kicker-Dasein ziehen lassen. Mit Beginn der heurigen Sommervorbereitung stellte sich heraus: Es war eine Karrierepause und kein Karriere­ende. „Gemeinsam mit Andreas Schütz (Rückkehrer vom SVI, Anm.) bringt er den Reuttener Geist aus erfolgreichen Zeiten zurück“, jubelt der Sportliche Leiter, Bernhard Hechenberger, über das Comeback des Taktgebers im Mittelfeld – erst recht nach der schweren Knieverletzung von Spielmacher Mike Perl. Mit Bergtouren kam der 32-Jährige auch ohne rundes Leder auf seine (sportlichen) Kosten. Deshalb mangelt es nach der Abstinenz weniger an der Ausdauer als am fehlenden Spielrhythmus: „Ich bin mit meinen Leistungen noch nicht zufrieden.“ Klingt wie eine Drohung an die Landesliga-Konkurrenz. (dale)