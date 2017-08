Fehlstart für die Reichenau: Der Titelfavorit musste sich in seinem Auftaktmatch der UPC Tirol Liga am Sonntag den Wattens Amateuren 1:2 geschlagen geben. Die Innsbrucker gingen zwar standesgemäß durch Philipp Thurnbichler in Führung (56.), die Amateure der Werkself drehten vor 250 Zuschauern das Spiel aber in der Schlussphase noch um. Rene Schneebauer erzielte den Ausgleich (72.), Martin Schmadl gelang in der Nachspielzeit (91.) der vielumjubelte Siegtreffer. (TT.com)