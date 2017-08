Von Roman Stelzl

Sölden – Eine Premiere hat immer auch etwas Mystisches: So richtig weiß keiner, was auf ihn zukommt. Schon gar nicht, wenn zum ersten Mal 217,4 Kilometer und offiziell 5500 Höhenmeter über vier Pässe warten. Vom Kühtai bis zum Brenner und dann weiter über den Jaufenpass und das Timmelsjoch zurück nach Sölden. Eine Handvoll klingender Namen führt das Favoritenfeld für den morgigen Pro Ötztaler 5500 (12.30 Uhr) an – und mindestens drei Hände sind voll, wenn es um die Außenseiter geht.

Favoritensieg: Wenn es um das „Siegen müssen“ geht, dann taucht ein Mann an der Spitze der Liste auf: Simo­n Spilak. Und seine Affinität zum Ötztal ist seit heuer in Stein gemeißelt: Der Slowene gewann vor etwa zwei Monaten zum zweiten Mal die Tour de Suisse – und den Grundstein für seinen Erfolg legte der 31-Jährige mit seiner Solofahrt auf der Königsetappe auf den Tiefenbachgletscher. „Er ist sicher einer der großen Favoriten. Aber die Saison war lang, man muss schauen, wie gut sich die Leute erholt haben“, meint Tirols Ex-Profi Thomas Rohregger. Das spricht noch mehr für Spilak: Sein letztes Rennen liegt bereits fast drei Wochen zurück. Hinter ihm ist das tschechische Duo mit Roman Kreuziger und Ex-Ö-Tour-Sieger Jan Hirt gefährlich – es sind drei Namen, die eine lange Liste anführen. Sie alle locken die UCI-Punkte (1.1.-Kategorie) ebenso wie das Prestige und das Preisgeld (27.743 Euro) ins Ötztal. Entschieden wird alles wohl erst im letzten Anstieg auf das Timmelsjoch.

Lokalmatador: Kürzer, aber nicht weniger brisant ist die Liste an heimischen Sieganwärtern. Allen voran ist der Oberösterreicher Riccardo Zoidl heiß auf den Erfolg. Heuer verpasste er nur knapp die Krone beim Glocknerkönig, lieferte eine durchwachsene Ö-Tour ab. „Er ist extra früher angereist und hat sich auf die Strecke vorbereitet“, erklärt Rohregger. Noch genauer nimmt es der Ex-Mountainbiker Hermann Pernsteiner: Der 27-Jährige legte ein Trainingslager im Kühtai ein, um fit zu sein für die Premiere. Ex-Tirol-Team-Fahrer Gregor Mühlberger startet als Nummer eins in das Rennen und kommt dabei in den Genuss, dass sein Team (BORA hans­grohe) ganz auf ihn setzt. Und auch Ex-Glocknerkönig Felix Großschartner ist ein heißer Kandidat auf den Erfolg: Der 23-jährige Oberösterreicher war heuer bei der Ö-Tour Vierter, was angesichts des Erfolgs des Tirolers Stefan Denif­l fast unterging.

Sensation: „Lakata ist mein Geheimtipp“, sagt Thomas Rohregger. „Wenn man sich seine Wattzahlen ansieht, dann kann er mithalten. Ich glaube, dass Lakata das Rennen gewinnen kann.“ Das Nationalteam setzt den 38-jährigen Mountainbiker Alban Lakata aus Osttirol als Kapitän an seine Spitze und will ihn zum Sieg treiben. Nur: Lakata bestreitet sein erstes Straßenrad-Rennen. Eine Mammutaufgabe, was Taktik und Übersicht betrifft. Ihm soll die anspruchsvolle Strecke liegen – sein Rennstall will ihn zum Sieg führen. „Und ich glaube, ich kann mich ganz gut verkaufen.“