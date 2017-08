Erwartete Durchfahrtszeiten:

Sölden 12.30

Huben 12.41

Längenfeld 12.44

Umhausen 12.53

Oetz 13.02

Kühtai 13.53

St. Sigmund 14.00

Gries im Sellrain 14.05

Sellrain 14.10

Kematen 14.16

Völs 14.20

Innsbruck 14.27

Auffahrt Mutters/Natters 14.34

Matrei 15.01

Steinach 15.09

Gries 15.20

Brenner 15.28

Gossensass 15.38

Sterzing 15.44

Gasteig 15.48

Jaufenpass 16.34

St. Leonhard 16.53

Moos 17.11

Rabenstein 17.25

Schönau 17.43

Timmelsjoch 18.16

Obergurgl 18.29

Sölden 18.42

Strecke: 217,4 km/5500 Hm

Temporäre Sperren der Strecke, der Grenzübergang am Timmelsjoch ist von 19.45 bis 21 Uhr wieder geöffnet.

TV-Übertragung und Programm heute in Sölden:

10 Uhr: BIKE EXPO „Das Ötztaler Sattelfest", Beginn Startpaket-Ausgabe in der Tennishalle der Freizeit Arena (bis 20 Uhr).

11.15 Uhr: Präsentation der Profiradfahrer am Start bei der Gaislachkogel-Bahn.

12.30 Uhr: neutralisierter Start

12.41 Uhr: Freigabe nach 10 km

16 Uhr: Live-Übertragung auf ORF Sport Plus, Eurosport 2 ab 16.30.

17.30 Uhr: Pasta-Party, Sporthalle

18 Uhr: Live-Übertragung auf Eurosport 1.

19 Uhr: Der Sieger wird auf der Rettenbach-Brücke erwartet.

20.30 Uhr: Siegerehrung des Pro Ötztaler 5500.