Von Miriam Hotter

St. Johann i. T. – Fünf Stunden Schlaf. Mehr ist für Pete­r Wallner momentan nicht drin. Gilt es doch den Center-­Court sowie Nebenschauplätze für die offizielle Beach­volleyballturnierserie des Österreichischen Volleyballverbands (ÖVV) aufzubauen.

Und allzu viel Zeit bleibt nicht mehr: Das Finale der Austrian Beach Tour 2017 finde­t vom 15. bis 17. September in der Marktgemeinde statt – und das zum ersten Mal. „Für uns ist das etwas ganz Besonderes“, freut sich Wallner vom Volleyballclub St. Johann über die Aufgabe, das Turnier zu organisieren – auch wenn er die Nachricht erst relativ kurzfristig bekam. „Im April fragte uns der Tiroler Volleyballverband, ob wir das Turnier ausrichten möchten. Und da auch der TVB und die Gemeinde sofort dafür waren, haben wir Ja gesagt“, erzählt Wallner. Die Kosten für die Durchführung des offiziel­l unter dem Namen „Beach Cup St. Johann in Tirol by Steinbacher“ vermarkteten Turniers betragen zwischen 40.000 und 50.000 Euro. Für die Summe kommen laut Wallner Land, Gemeinde, TVB und Sponsoren auf.

Einige namhafte Spieler haben sich laut Wallner bereits zum Beach Cup in St. Johann angemeldet. Demnach treten nicht nur die Aushängeschilder des Volleyballvereins St. Johann, die Landesmeisterinnen Ria Diamanti und Kristine Kasperski, beim Bewerb an, sondern auch das Duo Valerie Teufl und Bianca Zass (zweifache Staatsmeisterin im Beachvolleyball). Ebenfalls angekündigt haben sich die Vizelandesmeisterinnen Tanja Diechtler und Stephani­e Daxböck.

Das Turnier wird auf insgesamt fünf Courts ausgetragen. Vier Plätze stehen in der JoeRASSic BeachArena in Going am Wilden Kaiser zur Verfügung. Der Center-Court wird hingegen im Zentrum von St. Johann eigens errichtet, und zwar zwischen der Polytechnischen Schule und dem Kaisersaal. Dort finden neben den Vorrunden-Matches auch die Finali statt.

Da die Beachvolleyball-Spieler im Sand zuhause sind, wird er lastwagenweise nach St. Johann geliefert. „190 Tonnen Sand werden am Center-Court verteilt.“

Und das darf nicht irgendein Sand sein. Der ÖVV gibt unterschiedliche Tipps, wie der Sand beschaffen sein sollte, weiß Club-Manager Tassos Theodorakopoulos. Mitentscheidend für die Akzeptanz des jeweiligen Sandes sind etwa die Korngröße, die Kornform und die Verteilung. „Und es muss ein Quarzsand sein“, erklärt Wallner. Jener Quarzsand, der nach St. Johann geliefert wird, kommt aus Amberg in Deutschland.

Touristisch gesehen ist Beach­volleyball nicht das große Thema in der Region, meint TVB-Geschäftsführer Gerno­t Riedel. „Die Veranstaltung wird nicht wirklich viele Nächtigungen bringen. Aber wir unterstützen den Beach Cup St. Johann, weil er eine schöne Abrundung im Veranstaltungssommer darstellt. Und er hat das Potenzial zu wachsen.“