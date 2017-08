Von Manuel Lutz

Innsbruck — Den Kematern haben in der gestrigen dritten Runde des TFV-Kerschdorfer Tirol-Cups nicht nur die hochsommerlichen Temperaturen zu schaffen gemacht, wie IAC-Coach Bernhard Lampl mit einem Lachen meinte: „Die haben so geschwitzt." Für den Aufstieg hat es für den Gebietsligisten jedoch nicht gereicht, die Gäste setzten sich am ASKÖ Sportplatz mit 4:2 durch. Lampl sagte enttäuscht: „Fußball kann so bitter sein, wir spielen so brav und machen die Tore nicht. Kematen hat 15 Minuten Fußball gespielt."

Selbstvertrauen konnte indes mit dem SVI das Schlusslicht der UPC Tirol Liga tanken: Bei Silz/Mötz feierten die Innsbrucker einen 4:1-Erfolg und stehen damit ebenfalls im Achtelfinale. Ein fußballerischer Leckerbissen sieht jedoch anders aus, wie SVI-Trainer Markus Seelaus zu Protokoll gab: „Es war ein Spiel auf sehr niedrigem Niveau. Mit dem Ergebnis bin ich jedoch sehr zufrieden".

Auch ohne zahlreiche Stammspieler feierte Schwaz einen ungefährdeten 4:1-Erfolg in Seefeld, Coach Stefan Höller meinte nicht ganz zufrieden: „Wir hätten höher gewinnen müssen."

Mehr Mühe hatte mit Kundl der Leader der UPC Tirol Liga: Erst im Elfmeterschießen siegte Kundl in Ebbs mit 5:3. Für die einzige Überraschung sorgte der Spitzenreiter der Gebietsliga Ost: Finkenberg

Tux bezwang St.Johann (UPC Tirol Liga) mit 1:0.