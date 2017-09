Budapest – Auch der letzte Trumpf der österreichischen Damen-Riege bei den Judo-Weltmeisterschaften in Budapest hat nicht gestochen. Bernadette Graf bot am Freitag bei ihrem Debüt in der Klasse bis 78 kg bei großen Titelkämpfen nach guten Leistungen im Achtelfinale aus, schaffte es damit wie schon davor Sabrina Filzmoser, Kathrin Unterwurzacher und Magdalena Krssakova nicht in den Finalblock.

Viel hat Graf aber dafür nicht gefehlt. Gegen die brasilianische Ex-Weltmeisterin Mayra Aguiar entwickelte sich im Achtelfinale ein ausgeglichener Kampf, die Tirolerin hielt gegen die größere und schwerere Kontrahentin dagegen. Doch rund 30 Sekunden vor Ablauf der Zeit gelang der vorjährigen Olympia-Dritten Aguiar eine Ippon-Wertung, womit der Kampf zu Ende war.

In ihrem ersten Duell hatte Graf bei Führung mit einer Waza-ari-Wertung einen vorzeitigen Sieg gegen Diana Brenes aus Costa Rica gelandet. Die Mittelamerikanerin wurde wegen ihrer dritten Shido-Bestrafung disqualifiziert. „Bernadette hat alles probiert und auch die Taktik eingehalten“, bilanzierte Damen-Bundestrainer Marko Spittka. „Sie hat auf keinen Fall enttäuscht. Mit ihrem Einsatz bin ich sehr zufrieden.“

Graf hatte bei den Sommerspielen 2016 Rang fünf in der 70-kg-Kategorie erreicht, ist heuer beim Comeback nach einer Schulter-Operation aber bisher nur in der 78-kg-Klasse angetreten. Ob es beim Umstieg auch in Richtung Olympia-Qualifikation 2020 bleibt, ist offen.

In Budapest sind für Österreichs Verband (ÖJV) am Samstag noch Laurin Böhler (bis 100 kg), Daniel Allerstorfer und Stephan Hegyi (über 100 kg) im Einsatz. Für sie geht es primär darum, ins Viertelfinale zu kommen und damit eine Platzierung zu erreichen. Das hat schon am Mittwoch auch Lukas Reiter nicht schafft, womit alle fünf bisher in Ungarns Hauptstadt im Einsatz gewesenen ÖJV-Aktiven unplatziert geblieben sind. (APA)