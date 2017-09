Von Alois Moser

Innsbruck – Beim 2:2-Unentschieden zwischen Union und Zams am Samstagabend gab es nach dem Zammer Ausgleich in der Nachspielzeit nicht nur sportlichen Zündstoff: Auch an der Seitenlinie ging es heiß her. Von beiden Seiten erging der Vorwurf an die jeweils andere Partei, Beschimpfungen übelster Art getätigt zu haben (die TT berichtete). Die Angelegenheit könnte noch ein Nachspiel haben, eine Anzeige steht im Raum.

„Wir sind von ihnen beschimpft worden“, war Zams-Trainer Florian Schlatter trotz des glücklichen Punktegewinns erbost: „Da sind Worte gefallen, die ich auf einem Fußballfeld nie wieder hören will. Das war klar unter der Gürtellinie.“

Auf der Gegenseite wies Union-Trainer Farid Lener, der in sportlicher Hinsicht mit einem „Selbstfaller“ haderte, jegliche Schuld von sich und den Seinen: „Der Gegner hat uns beschimpft, wir haben höchstens zurückgegeben.“

Während Schiedsrichter Emanuel Barsan („Ich habe keine Beleidigungen mitbekommen, zumindest keine gegen mich und mein Team gerichtete“) von beiden Seiten eine gute Spielführung attestiert wurde, kritisierten die Hausherren die raubeinige Gangart der Gäste aus dem Oberland. „Der Gegner hat überhart gespielt“, kommentierte Union-Obmann Herbert Lener gestern: „Unsere Spieler haben teilweise blaue Flecken davongetragen.“ Auch einen Tag danach beschäftigte die Causa den Union-Obmann: „Die Wogen sind hochgegangen. Da sind von gegnerischer Seite teilweise rassistische Äußerungen gegen unsere Mannschaft gefallen, die man sich so nicht gefallen lassen kann.“ Lener stellt die Möglichkeit einer Anzeige in den Raum: „Da überlege ich noch.“

Nach dem Abkühlen der Gemüter verständigten sich die Verantwortlichen beider Vereine gestern telefonisch. Für Union-Obmann Lener ein Schritt in die richtige Richtung: „Die Zammer haben angekündigt, sich heute zusammensetzen zu wollen, die werden sicher über die ganze Angelegenheit reden.“

Und bekanntlich sieht man sich im Leben immer zweimal – in der Liga durch den Spielplan garantiert ...