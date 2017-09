Innsbruck – Am Samstag (10 Uhr, Hauptplatz Lienz) erfolgt der Startschuss zum mittlerweile 30. Dolomitenmann. Der umtriebige Osttiroler Werner Grissmann lässt seinen Ideenreichtum in ein Event fließen, das in dieser Zeit nichts von seinem Charme verloren hat. Der 65-jährige Ex-Skirennläufer, Dritter der WM-Abfahrt 1978 in Garmisch, erinnert sich lachenden Auges zurück.

Hätten Sie bei der Premiere im Jahr 1988 mit 30 Auflagen Ihres Dolomitenmanns gerechnet?

Grissmann: Niemals, ich habe mit fünf Jahren gerechnet. Aber es wurde immer besser, das Ganze ist fast unglaubwürdig.

Woran hätte es scheitern können? Die Rahmenbedingungen waren mit dem potenten Geldgeber im Rücken ja nie schlecht ... Grissmann: Uns gibt es praktisch gleich lang wie Red Bull, von den Sponsoren sind wir gut aufgestellt, aber in einer Zeit wie heute wird das nicht unbedingt einfacher. Die Behörden verlangen immer mehr, die Zuschauer ebenso und das Wetter kann immer eine Rolle spielen. Da hatten wir Glück – nur dreimal ist uns in 30 Jahren das Fliegen ausgefallen.

So mancher wird den Dolomitenmann in den Anfangszeiten unterschätzt haben.

Grissmann: Sepp Resnik (Extremsportler, Anm.) aß einmal vor dem Start Ham and Eggs, verzichtete dann auf den Anorak. Die Siegerzeit war am Ende 1:05 Stunden, seine Endzeit lag bei 2:05 Stunden – er hatte sich verlaufen, der Super-Triathlet (lacht).

Anekdoten wie diese werden sie zuhauf haben.

Grissmann: Na klar! Der Bergläufer eines deutschen Teams kam als Dritter an und wollte an den Paragleiter übergeben – doch der wollte nicht wegfliegen. „Das ist mir zu steil hier“, meinte der. Ich glaube, wenn der Bergläufer noch Kraft genug gehabt hätte, dann hätte das mit einer Ohrfeige geendet.

Selbst Olympiasieger waren schon bei Ihnen in Lienz am Start. Wie erging es denen beim Dolomitenmann?

Grissmann: Wir haben jedes Jahr einige Weltmeister, Europameister und Olympiasieger am Start. Wladimir Smirnow kam zum Beispiel als Olympiasieger im Langlauf aus Lil­lehammer zu mir, er wurde Berglauf-Siebenter. Als ich ihn fragte, was denn der Unterschied zum Olympia-Rennen gewesen sei, meinte der: „Der Dolomitenmann ist viel härter.“ Der österreichische Langläufer Alois Stadlober wurde damals Sechster, dem gratulierte ich: „Jetzt hast du auch einmal den Smirnow geschlagen.“

Das Glück war den Veranstaltern hold, das trägt zum guten Ruf des Events bei.

Grissmann: Sicherlich, wir blieben bis auf einige Verletzungen Gott sei Dank bis heute von größeren Unfällen verschont.

Wo wir beim guten Ruf sind: Wollten Sie nicht einmal expandieren?

Grissmann: Wir versuchten es einmal in Kapstadt, einmal in Sizilien mit dem „Giants of Volcano“, den „Monaco-Man“ habe ich auch noch im Kopf. Aber Lienz bleibt im Mittelpunkt.

Die ewig junge Frage nach dem Start eines Frauen-Teams werden Sie wie jedes Jahr mit einem „Nein“ beantworten.

Grissmann: Das stimmt nicht ganz. Beim „Beat the Gogg“ (verkürztes Publikumsrennen/Berglauf, Anm.) führen wir eine Damen-Klasse, um die „Queen of the Gogg“ zu küren.

Das Gespräch führte Florian Madl