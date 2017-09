Von Harald Angerer

Kitzbühel – „Es ist sehr schön, dass so an Toni gedacht wird und er damit nicht in Vergessenheit gerät“, sagt Rudi Sailer, Bruder von Jahrhundertsportler und Skilegende Toni Sailer, zu dem bevorstehenden sechsten Sailer-Memorial-Golfturnier in Kitzbühel. Dieses wird auch heuer wieder am dritten Freitag im September (15.9.) durchgeführt, denn an diesem Tag fand immer das KSC-Vorstands-Golfturnier statt.

Gemeinsam organisiert wird das Golfturnier von den Golfclubs Kitzbühel und Rasmushof, gespielt wird auch auf diesen beiden 9-Loch-Plätzen. „Mich verbindet mit Toni Sailer eine große Freundschaft und wir wollen so Tonis gedenken“, sagte GC-Kitzbühel-Präsident Martin Kerscher gestern bei einer Pressekonferenz. Zu dem Turnier wurde wieder das Who’s who der Skilegenden nach Kitzbühel eingeladen. „Es wurden alle Hahnenkammsieger seit 1967 zum Turnier eingeladen“, sagt KSC-Präsident Michael Huber. Und viele Freunde und sportliche Wegbegleiter von Sailer. So unter anderem Franz Klammer, Hanni und Harti Weirather, Andi Wenzel, Armin Bittner, Toni Innauer, Leo Stock, Egon Zimmermann und Charly Kahr. Ebenfalls mit dabei ist natürlich auch Toni Sailers Sohn, Florian Sailer.

„Es ist schön, dass wir ein Teil dieses Memorials sein dürfen“, sagt GC-Rasmushof- und TVB-Kitzbühel-Präsidentin Signe Reisch. Mit 214 Teilnehmern sei es das größte Golfturnier Österreichs. „Sie kommen aber nicht, weil sie zweimal gratis essen und ein Turnier spielen dürfen, sondern weil sie eine große Verbundenheit zu Sailer haben“, betont Kerscher die Bedeutung des Turniers.