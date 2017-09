Innsbruck — Bevor gestern bei der Junioren-Kletter-WM in Innsbruck nach Redaktionsschluss die Lead-Finali in den Klassen Jugend A und Junioren über die Kletterwand gingen, hatte der österreichische Kletter-Nachwuchs schon im Halbfinale zu überzeugen gewusst. Insgesamt fünf KVÖ-Kletterer qualifizierten sich für das Finale, darunter mit Luis Gundolf (3./ÖAV Imst-Oberland/Jugend A) und Chiara Schafferer (ÖAV Innsbruck/8.) auch zwei Tiroler. Am Vortag hatte der 14-jährige Vorarlberger Johannes Hofherr bei seiner ersten Junioren-WM mit Platz zehn in der Klasse Jugend A aufgezeigt. Die Titel waren an Japan bzw. die USA gegangen. (TT)