Von Thomas Mair

Reutte – Der Trainerverschleiß beim SV Reutte war seit dem unglücklichen Abstieg aus der UPC Tirol Liga vor zwei Jahren enorm. Nach Stephan Wuttge, Timur Senol, Michael Kopf und Karl Dusvald (übersiedelte in die Steiermark) soll nun Benjamin Schwaiger die Außerferner Kicker wieder zu alten Erfolgen führen. Seit vergangenem Jänner ist der 33-jährige Deutsche – er kommt aus dem 14 km entfernten Füssen und arbeite als Reuttes Vor-LAZ-Trainer – der Chef auf der Trainerbank und führt nach einem fast makellosen Saisonstart die Landesliga West als Tabellenführer an.

„Manche Spieler sind fast gleich alt“, zieht Bernhard Hechenberger, Reuttes langjähriger Sportlicher Leiter, eine Verbindung zu Hoffenheims Julian Nagelsmann, der die Garde der jungen Trainer selbst in der deutschen Bundesliga salonfähig gemacht hat: „Nagelsmann zeigt, dass es funktionieren kann.“

Die Außerferner können auch auf einen starken Kader zurückgreifen, der mit den deutschen Neuzugängen Olcay Kiranlar und Sinan Yaman sowie den Rückkehrern Pascal Mayor, Philipp Scheucher und Andreas Schütz aufgewertet wurde. „Jeder Einzelne ist eine Verstärkung“, freut sich Hechenberger. Speziell Kapitän Schütz nimmt für seinen Heimatverein einiges in Kauf. Der in Innsbruck wohnhafte und arbeitende 30-Jährige fährt am Mittwoch und Freitag zu den Trainingseinheiten und am Wochenende zu den Spielen über den Fernpass. Am Montag hat er sich selbst einen Innsbrucker Klub gesucht, bei dem er mittrainieren darf.

In jedem Fall haben die Reuttener wieder eine Euphorie entfacht und beim 2:1-Sieg gegen Schönwies/Mils über 350 Zuschauer ins Drei-Tannen-Stadion gelockt. Und der Wiederaufstieg schlummert stets im Hinterkopf Hechenbergers: „Ich gebe dieses Ziel nicht aus, der Meistertitel muss auch passieren.“ Der anstehende Schlager gegen Volders (kann im Nachtragsspiel gegen Oberperfuss die Tabellenführung übernehmen) wird den weiteren Reuttener Weg weisen ...