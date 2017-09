Mit einem klaren 5:1-Heimsieg entschied Hippach das Zillertal-Derby gegen Stumm in der Landesliga Ost für sich. Dabei sah es vor allem in Halbzeit eins lange nicht nach einem solch klaren Endergebnis aus. „Wir hatten zu Beginn des Spiels sehr viele Chancen, müssen beim Stand von 0:0 auch einen Elfer zugesprochen bekommen. Die Pfeife des Schiris blieb aber leider stumm und so kassierten wir nach einem Freistoß den ersten Gegentreffer", war Stumm-Coach Roland Mayer sichtlich frustriert. Dass man dann auch noch mit dem Halbzeitpfiff das zweite Gegentor kassierte, passte laut Mayer ins Bild. „Das war sicherlich kein guter Zeitpunkt. Der verwandelte Elfmeter zum 3:0 in der 64. Minute war dann der Knackpunkt."

Hippach bleibt indes in den nächsten Tagen im Fußball-Fieber. Gleich zweimal spielt nämlich das ÖFB U16-Nationalteam im Zillertal vor. Dabei treffen die Österreicher beide Male auf ihre Altersgenossen aus Deutschland. Die erste Partie steigt bereits heute um 18 Uhr, das zweite Spiel findet am Mittwoch (11 Uhr) statt. Mit dabei sind auch drei Tiroler. Neben Stammkraft Felix Köchl dürfen sich Thomas Schwarz und Noah Sammer auf ihre Nationalteamdebüts freuen. (malu)