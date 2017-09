Von Claudia Funder

Lienz – In Lienz jagt ein sportliches Großevent das andere. Nach den Dolomitenmännern treffen in Kürze Kletterer aus nah und fern auf dem Hauptplatz aufeinander.

Bereits zum vierten Mal geht der Bewerb „Free Solo Masters“, bei dem ohne Seil und Karabiner geklettert wird, über die Bühne. Heimische Athleten sowie nationale und internationale Top-Stars werden erneut versuchen, die 18 Meter hohe Kletterwand zu bezwingen. Konzipiert wurde diese extra für diese Veranstaltung vom Osttiroler Extrem­bergsteiger Peter Ortner.

Nach unten führt einmal mehr nur eine Option: der freie Fall auf den riesigen Airbag. Für die Kletterer sei es ein wichtiges Kriterium, in der großen Höhe gut klarzukommen, betont Ortner: „Man tut sich leichter, wenn man ans Limit gehen kann, ohne an den Absturz zu denken.“

80 Athleten werden an den Start gehen, darunter 13 aus dem Bezirk Lienz. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Und: „Das Starterfeld ist bereits voll“, verrät Werner Frömel, der die veranstaltende AlpinPlattform Lienz leitet. Messen werden sich Athleten aus zehn Nationen, darunter viele Weltcup-Kletterer, freut sich Frömel. An der Wand artistisch hochbewegen wird sich auch ein wahrer „Kapazunder“: der Russe Aleksei Rubtsov, derzeit einer der drei besten Sportkletterer der Welt. Bei den Damen wird unter anderem die Slowenin Katja Kadic, an siebenter Stelle im Worldranking, den Bewerb bereichern. Mit 23 von 80 Starterplätzen sind die weiblichen Kletterer heuer übrigens so stark vertreten wie nie zuvor.

Routensetzer sind der Vorarlberger Mark Amann und der Osttiroler Daniel Ortner.

Am Freitag, 22. September, beginnen nach der Startnummernausgabe um 15 Uhr die Trainings – wohl auch diesmal beklatscht von viel Publikum. Ums Ganze geht es für die Sportler dann am Samstag, 23. September, ab 10 Uhr. Auf die Quali-Runden folgen um 17 Uhr das Semifinale der Top 26 und ab 19.30 Uhr das Finale der besten acht. Neben Kletterkunst ist mentale Stärke gefragt. Kein Fehler bleibt ungestraft, sonst geht es frühzeitig im freien Fall in die Tiefe.

DJ-Sound und sicher wieder ein prall gefüllter Hauptplatz – das Event ist für Zuschauer bei freiem Eintritt zu erleben – werden den Athleten gehörig einheizen. Den Blick auf das attraktive Geschehen schärft auch eine Videowall, die heuer erstmals eingesetzt wird.

Die Veranstalter haben ihr Augenmerk aber auch bereits weit nach vorn gerichtet. Man plant Großes. „Es laufen Gespräche, den Weltcup nach Lienz zu bringen, frühestens 2019“, verrät Frömel. „Das Interesse unsererseits sowie des nationalen und internationalen Kletterverbandes ist vorhanden.“ Nun gilt es, Angepeiltes Punkt für Punkt durchzugehen und die Finanzierung abzuklären. Frömel: „Die Grundsatzentscheidung soll noch heuer fallen.“