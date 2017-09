Von Benjamin Kiechl

Schwaz – Dieses „Schlamassel“ hat sich Raúl Alonso selbst eingebrockt. Der Trainer von Schwaz Handball Tirol soll nicht ganz unbeteiligt daran gewesen sein, dass Jörg Lützelberger 2016 am Ufer des Bodensees strandete. Über die Zwischenstation des Jugendleiters folgte er im Sommer Robert Hedin als Chef­trainer nach. Heute (19.30 Uhr) stehen sich Alonso und Lützelberger im HLA-Westderby gegenüber. Unweigerlich kommen da Erinnerungen hoch.

„Wir haben in Deutschland gemeinsam bei TuSpo Obernburg in der 2. Bundesliga gespielt. Aber das ist keine große Sache“, versucht Alonso ein wenig die Brisanz aus dem (Trainer-)Duell zu nehmen. Der 38-jährige Alonso und der 32-jährige Lützelberger sind privat befreundet, das gilt es heute zu trennen. Der Schwaz-Trainer wird zumindest nicht müde, es zu versuchen. „Schauen wir auf die Fakten. Gegen Bregenz haben wir bisher eine hervorragende Bilanz“, verweist der Coach auf drei von vier gewonnenen Begegnungen in der abgelaufenen Spielzeit.

Doch im Sommer hat sich im Ländle einiges getan. Da kam nicht nur Lützelberger in die erste Reihe, sondern die Legionäre wurden quasi ausgetauscht. Für den Rückraum konnte man mit Luka Kikanovic (vorher in Linz), Povilas Babarskas (früher in Innsbruck und zuletzt mit RK Celje international tätig) sowie dem ukrainischen Nationalteamspieler Roman Chychykalo Top-Transfers verbuchen.

„Bregenz ist einer der absoluten Favoriten auf den Titel, der Kader weist auf allen Positionen ungemein viel Qualität auf: Da sind starke Legionäre und mit Marian Klopcic, Goran Aleksic oder Dominik Bammer österreichische Teamspieler“, so Alonso, der seine Mannschaft auf einen heißen Kampf einstimmt: „Bregenz hat eine Rechnung mit uns offen.“ Schließlich behielt Tirol in der Vorsaison im Viertelfinale die Oberhand.

Mit dem Aus im EHF-Cup gegen West Wien erwischten die Vorarlberger keinen optimalen Start in die Saison. Schwaz indes konnte mit dem 27:21-Heimsieg gegen Ferlach überzeugen. Thomas Kandolf droht nach einem Schlag aufs Knie auszufallen. Hart auf die Probe gestellt wird die Freundschaft der Trainer. Aber, so Alonso: „Sie wird halten!“