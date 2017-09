Von Benjamin Kiechl

Kitzbühel – „In Kitzbühel weht ein neuer Wind“, sagt Joe West. Und der Coach der Kitzbüheler Adler muss es wissen. Nach seiner Rückkehr vom Heimaturlaub in Übersee dürfte der Kanadier seinen Verein kaum wiedererkannt haben. Mit Volker Zeh schwingt ein neuer Präsident das Zepter, Kapitän Christoph Echtler ging von Bord und 13 neue Spieler wechselten an den Hahnenkamm.

Heute (19.30 Uhr/Sportpark Kitzbühel) wartet zum Auftakt in der Alps Hockey League mit Olimpija Laibach gleich ein echter Gradmesser. „Wir sind gewarnt und wissen, dass sie stark sind“, weiß Coach West, der die Slowenen im Video-Studium in ihre Einzelteile zerlegt hat. Trotz der 0:2-Niederlage gegen den amtierenden Meister Ritten hinterließ der Ex-EBEL-Klub einen bedrohlichen Eindruck. Gleich vier Verteidiger seien über 1,90 Meter groß. „Sie sind läuferisch stark und gut mit der Scheibe. Wir müssen unsere Arbeit machen, dann haben wir Chancen.“ Kleinigkeiten könnten den Unterschied ausmachen, es gelte, hellwach zu sein.

Keine leichte Aufgabe, die auf Neo-Kapitän Peter Lenes und Co. wartet. Das Team mit seinen 13 (!) Neuzugängen ist noch nicht eingespielt. „In der Defensive müssen wir uns verbessern, das hat die Vorbereitung gezeigt“, spricht West die verlorenen Testspiele (u. a. 3:9 gegen den HCI, 5:6 n. P. gegen Zell am See und 3:6 gegen Sterzing) an. Abstimmung und Timing seien nicht ideal gewesen. Von den Testspiel-Niederlagen wolle man sich nicht verunsichern lassen. „Dafür ist die Vorbereitung da, damit man Stärken und Schwächen sieht.“ Die Hoffnungen ruhen auf dem schwedischen Neuzugang David Lidström („Er hat viel Spielverständnis“), der die Jungen führen soll.

Wegen eines Curling-Turniers in Kitzbühel verloren die Adler sechs Tage Eiszeit, so musste beim Kooperationspartner HCI trainiert werden. West verspricht Fans und Neo-Präsident Volker Zeh, „sein Bestes zu geben“. Der neue Präsident fordere Professionalität ein und habe klare Vorstellungen. „Wir müssen zusammenhalten. Eishockey ist kein Sprint, sondern ein Marathon“, setzt West auf den Faktor Zeit.

Die Qualität in der Liga habe weiter zugenommen: Mit acht italienischen Teams, den starken Slowenen und den finanziell gut aufgestellten Lustenauern sei die Konkurrenz in der Liga groß. West: „Die italienischen Teams sind stark, Ritten ist wieder der klare Favorit.“ Und die Adler sind im Angriffsmodus.