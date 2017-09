Von Thomas Mair

Innsbruck — „Mit einer englischen Woche zu starten, ist immer schwierig, da hast du wenig Zugriff" — der Schwazer Neo-Trainer Bernhard Lampl konnte seit seiner Bestellung in der Vorwoche nur an ein paar Stellschrauben drehen. Nach dem 2:2-Remis am Dienstag gegen Altachs Amateure feierte der 32-Jährige am Samstag mit dem 3:2-Heimsieg gegen Pinzgau Saalfelden aber bereits seinen ersten Sieg. „Die Moral der Mannschaft war gut und sie hat sich selbst belohnt", freute sich Lampl, dass seine Elf den zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand noch umdrehen konnte.

Zwei Platzverweise für die Gäste spielten ihnen dabei nicht unbedingt in die Karten. „Sie haben sich zu neunt hinten eingeigelt. Eigentlich ist es für uns noch schwieriger geworden."

Dass Hohenems ein schwerer Brocken werden würde, wusste Wacker-II-Coach Thomas Grumser. Nach der 0:1-Pleite weinte er — nicht zum ersten Mal in dieser Saison — vergebenen Punkten hinterher. „Nach der behäbigen ersten Hälfte waren wir drückend überlegen. Leider hat uns das nötige Glück im Abschluss gefehlt", sprach der 37-Jährige von einer unnötigen Auswärtsniederlage.