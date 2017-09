Von Daniel Lenninger

Paznaun, Arlberg – „Wir sind noch nicht am Ende angelangt.“ Die Worte von Paznaun-Kapitän Simon Pfeifer klingen wie eine Drohung. Denn wohl die wenigsten wissen die Entwicklung der SPG Paznaun besser einzuschätzen als der 26-Jährige, der seit der Gründung im Jahr 2007 mit dabei ist. Dabei sah es zunächst noch nicht danach aus, als würde die Spielgemeinschaft allzu schnell aus der 2. Klasse entkommen. „Es gab Grabenkämpfe“, verweist Pfeifer auf die riesige Rivalität zwischen den Ortschaften Ischgl, Kappl, Galtür und See, die vorher als eigenständige Vereine emotionale Duelle in der mittlerweile nicht mehr existierenden Oberland-Liga austrugen. „Zu Beginn hatten die Zuschauer nur Augen für die Spieler aus ihrem Ort“, erzählt Pfeifer weiter. Auch Gruppenbildungen im Training waren keine Seltenheit. Und heute? „Wenn man einen Blick in die Schulen wirft, dann sieht man nur noch Schüler mit Shirts der SPG Paznaun.“ Stolz schwingt in der Stimme des Kapitäns mit. Die Spielgemeinschaft sei das Beste gewesen, was dem Paznauntal passieren hätte können: „Nicht nur sportlich, sondern auch in punkto Gemeinschaft.“

Nach stotternden Auftaktjahren startete Paznaun durch: 2014 klappte es mit dem Aufstieg in die 1. Klasse, zwei Jahre später folgte der Weg in die Bezirksliga, wo man derzeit nach fünf Runden und vier Siegen auf Tabellenplatz zwei steht. „Wir sind ein gefährlicher Außenseiter“, betont Pfeifer, der die Entwicklung im vergangenen Jahrzehnt auf die höhere Professionalität zurückführt. Darunter fällt auch die Trainingssteuerung von Coach Gregor Eisenbeutel, der mehrmals pro Woche eine einstündige Autofahrt zu den Übungseinheiten auf sich nimmt: „Wenn die Mannschaft will, dann ist in dieser Saison einiges möglich.“

Als Vorbild könnte die SPG Arlberg dienen, die heuer ebenfalls ihr zehnjähriges Jubiläum feiert. Die Fusion von St. Anton und Pettneu hatte keine Anlaufschwierigkeiten, seit der Gründung zeigt die Entwicklung steil nach oben. Bemerkenswert: Arlberg steigerte sich von Jahr zu Jahr und hat sich inzwischen in der Gebietsliga etabliert. „Für St. Anton oder Pettneu alleine wäre dieser sensationelle Weg unmöglich gewesen“, sieht Obmann Jürgen Rethmeier den Zusammenschluss als einzig logischen Schritt. Der große Teamgeist und die weite Entfernung hielt für höhere Spielklassen berufene Akteure wie Top-Torjäger Gabriel Hafele oder Mittelfeldstratege Mathias Birkl davon ab, dem Klub trotz Angeboten den Rücken zu kehren.

Noch ist Arlbergs Spielgemeinschaft jener aus Paznaun eine 1b-Mannschaft und eine Liga voraus. Nicht auszuschließen, dass es zwischen den gleichaltrigen Vereinen in naher Zukunft zum direkten Aufeinandertreffen kommt.