Von Thomas Mair

Zirl – Es war ein kurzes Gastspiel, das Trainer Jürgen Zimmermann beim FC Zirl gab. Nach nur fünf Meisterschaftsspielen trat der 43-Jährige vergangenen Dienstag von seinem Posten zurück. „Der Hauptgrund war das fehlende Vertrauen von Obmann und Sportlichem Leiter“, erklärte Zimmermann seinen Schlussstrich, den er nach einer „kleinen Auseinandersetzung wegen der sportlichen Kompetenz“ zog.

„Wenn mir etwas nicht passt, dann hinterfrage ich es. Immerhin läuft in Zirl alles über mich und es bleibt auch alles an mir hängen“, sieht Obmann Martin Plattner die Causa nüchtern. Für ihn habe die Chemie mit dem ehemaligen Volders-Trainer nicht gestimmt. „Ein Trainer sagt ,Pfiat di‘, aber das Radl dreht sich weiter“, meint Plattner, der einen Schnellschuss bei der Trainerbestellung vermeiden wollte. Co-Trainer Armin Hobel („Jürgen und ich haben uns super verstanden“) und Neo-Obmann-Stellvertreter Christoph Aschenwald betreuten schon beim jüngsten 1:5 in Telfs die Mannschaft interimistisch. Zweiterer hätte die erforderliche Lizenz für die UPC Tirol Liga, wäre Plattners Wunschkandidat und würde schneller als erwartet sein Comeback feiern.

Für Zimmermann kommt eine baldige Rückkehr auf die Trainerbank indes nicht infrage. Zu tief sitzt der Stachel noch bei ihm. Es habe von Beginn an die Ruhe gefehlt, um die Mannschaft zu entwickeln: „Ein neuer Trainer, viele neue Spieler und ein neues System – das braucht eben auch Zeit.“ Diese sei ihm nicht gewährt worden. Trotzdem sind sich Zimmermann und Hobel sicher: „Die Mannschaft wird definitiv Erfolg haben, weil sie sehr gut ist.“ Der bescheidene Auftakt (nur ein Sieg in sechs Spielen) änderte anscheinend nichts am „hervorragenden Verhältnis“ zwischen den Spielern und ihrem Ex-Coach. „Unzufriedene Spieler gibt es in einem großen Kader immer. Ich kenne keinen Trainer, der 20 Freunde hat“, relativiert Zimmermann, dem der Spaß bei seinem Hobby fehlte.