Von Catharina Oblasser

Lienz – Ein wahrer Kapazunder des Radsports ist am Dienstag, den 26. September, in Lienz zu Gast: der Slowake Peter Sagan, seines Zeichens Straßenrad-Weltmeister 2015 und 2016 und Sieger zahlreicher Rundfahrten in ganz Europa. Der 27-Jährige, der seine Karriere auf dem Mountainbike begann, trifft an diesem Tag auf einen anderen Weltmeister: Alban Lakata, der neben etlichen Staats- und Europameistertiteln dreimal die Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaften gewann.

Sagan wird gemeinsam mit Lokalmatador Lakata die Jungfernfahrt im neuen Bike-Park am Lienzer Hochstein bestreiten, freut sich Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbandes Osttirol. Möglich wurde das durch gute Kontakte Theurls zum Bora-hansgrohe-Radteam, das im Sommer in Lienz auf Trainingslager war. Zurzeit gehört auch Sagan diesem Team an.

„Die beiden Weltklasse-Radfahrer werden am 26. September über den Alban-Lakata-Trail abfahren, der von der Moosalm über 2,2 Kilometer bis zur Talstation des Schlossbergliftes führt“, kündigt Theurl an. Der Trail ist mit der Kennzeichnung „blau“ von mittlerer Schwierigkeit, führt durch Wälder und über Wiesen.

Mit diesem weltmeisterlichen Auftakt will Theurl den Lienzer Talboden als ideale Raddestination etablieren. „Bike-Parks, in denen man mit dem Lift hinauffährt und dann mit dem Rad hinunter, boomen“, meint der TVB-Obmann. Leogang, Schladming und zahlreiche Orte in Nordtirol hätten es vorgemacht. „Dort gibt es im Sommer teilweise mehr Liftfahrten als im Winter“, meint er.

Im kommenden Frühjahr ist eine große Eröffnungsfeier für den Bike-Park am Hochstein geplant. Und auch am Zettersfeld gibt es Pläne, sagt Theurl, will aber noch nicht zu viel verraten. „Erst müssen ausführliche Gespräche mit den Grundeigentümern geführt werden, das ist das nächste Ziel.“