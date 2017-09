Von Alois Moser

Kirchbichl, Imst – In beiden Derbys des Wochenendes triumphierte jeweils der Außenseiter – Kirchbichl gelang der Coup gegen Kundl sogar daheim. Finanziell zahlt sich ein Derby in der UPC Tirol Liga aber auch aus, wenn man wie Imst daheim verliert.

„Das war richtig geil“, beschrieb Imsts Obmann Christian Genewein die Stimmung beim Derby gegen Zams: „Es war eine richtig tolle Atmosphäre.“ Die rund 1100 Zuschauer in der Velly Arena setzten sich zur Hälfte aus Heim- und Gästefans zusammen. Genewein hätte sogar mit noch mehr gerechnet: „Das Wetter hat wohl einige abgeschreckt, obwohl beim Spiel die Sonne herausgekommen ist.“

Den Spielverlauf (Imst führte 2:0 und verlor am Ende 2:3) sah Genewein mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Das ist natürlich schade, aber die Leute haben was geboten bekommen.“

Auch in Kirchbichl hätte man mit mehr Zuschauern als den circa 450 tatsächlich gekommenen gerechnet. „Wir müssen zufrieden sein“, konstatierte der Sportliche Leiter Johann Salvenauer. Dabei spielt bei den Unterländern sicher auch die nicht vorhandene Tribüne eine Rolle: „Viele wollten wohl einfach nicht im Regen stehen müssen.“ Das für einen Verein in dieser Liga untypische Manko („Da sind wir wohl so ziemlich die Einzigen“) soll so bald wie möglich behoben werden:

„Wir sind in Gesprächen mit der Gemeinde.“ Aber auch ohne Dach über dem Kopf habe die Stimmung nach dem Derbysieg gegen die im Vorfeld favorisierten Kundler gepasst: „Wir haben danach schon ein wenig gefeiert.“ Und eine Kantine haben sie ja auch in Kirchbichl …