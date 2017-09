Von Alois Moser

Innsbruck – Drei Teams sind vor der Saison in die UPC Tirol Liga aufgestiegen. Nach sieben Runden deckt eine Momentaufnahme die ganze Bandbreite an fußballerischen Gefühlen ab: Während Zams auf einer Welle des Erfolges reitet und auch in Mayrhofen Zufriedenheit herrscht, ist bei Schlusslicht St. Johann Krisenstimmung eingekehrt.

Den wegen des schlechten Wetters abgesagten Zammer Kirchtag hatten die Fußballer schon am Samstag vorgefeiert. „Der Derbysieg ist die Krönung unserer tollen Saison bisher“, war Obmann Herbert Falch auch gestern noch euphorisch: „Wir genießen den Moment.“ Man habe gesehen, dass man auch mit einem Stamm aus Eigenbauspielern mithalten könne: „Unser Weg ist bestätigt worden.“ Am Samstag soll das Zammer Oktoberfest mit einem Heimsieg gegen Leader Reichenau versüßt werden: „Das wird sicher das nächste Highlight.“

Auch in Mayrhofen ist man nach zwei Heimsiegen zufrieden. „Außer der Niederlage in Völs sind wir im Soll“, zieht Trainer Reinhard Hofer eine vorläufige Bilanz: „Manche Gegner sind halt einfach nicht in unserer Reichweite.“ Auch die Zillertaler sehen sich für das Niveau der neuen Liga gewappnet: „Bis jetzt sind wir gut dabei.“ Mario Schiestl (5 Tore) ist weiterhin Mayrhofens Torgarant: „Er ist enorm wichtig für uns.“

Einen solchen hat auch St. Johann mit Peter Grander (4 Tore), ansonsten läuft derzeit nicht viel zusammen. Neo-Trainer Roland Springinsfeld muss sich nach zwei hohen Niederlagen zum Einstand auch als „Seelendoktor“ betätigen: „Man kann die Mannschaft nur immer wieder aufbauen.“ Gegen die direkten Kontrahenten im Tabellenkeller gilt es aber nun zu punkten, um nicht das Ebbser Schicksal des Vorjahres (Aufstieg/Abstieg) zu teilen: „Irgendwann ist die Schonfrist vorbei, gibt es keine Ausreden mehr.“ Die nächsten Gegner stehen besser da – immerhin handelt es sich dabei um Mayrhofen und Zams.