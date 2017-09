Innsbruck – Der Tiroler Patrick Gamper wechselt zum neuen Farmteam des World-Tour-Radrennstalls Trek. Das gab sein bisheriges Team Tirol Cycling am Montag bekannt. Ex-Giro-Sieger Ivan Basso habe Gamper nach dessen starken Auftritten bei der Tour de l‘Avenir und der Coppa Bernocchi kontaktiert und dem 20-Jährigen einen Platz in der Nachwuchsmannschaft angeboten, hieß es in einer Aussendung der Tiroler.

In dieser Woche ist Gamper bei der WM in Norwegen im Einsatz. (APA)