Kitzbühel – Der Sportpark sorgte in der Gemeinderatssitzung am Montag für Zündstoff. Die Diskussion entbrannte, als es darum ging, einen Kontokorrentkredit in Höhe von 150.000 Euro zu verlängern, wofür die Stadt die Haftung übernehmen sollte.

In diesem Zusammenhang präsentierte Bürgermeister Klaus Winkler kurz den Jahresabschluss des Sportparks 2016/17. Demnach verbucht die Sportstätte einen Jahresfehlbetrag (inklusive Mieten) von rund 477.000 Euro, der so genannte Cashflow (inklusive Mieten), der Aufschluss über die Ertrags- und Finanzkraft eines Unternehmens gibt, ist mit ca. 429.000 Euro negativ.

Dieses Ergebnis treibt einigen Gemeinderäten tiefe Sorgenfalten auf die Stirn. Immerhin soll die Gemeinde laut Alexander Gamper (FPÖ) heuer dem Sportpark und der Kunsteisanlage knapp eine Million Euro bereitstellen. Dies bestätigt auch der Budgetplan 2017, welcher der TT vorliegt. Daraus geht hervor, dass die Gemeinde für dieses Jahr rund 970.000 Euro für den Sportpark und die Kunsteisanlage vorgesehen hat.

Um die Jahresbilanz künftig zu verbessern, sprechen sich sowohl Gamper als auch Manfred Filzer (Unabhängige Kitzbüheler) für ein neues Konzept und für einen Führungswechsel aus.

Zur Erklärung: Der Sportpark mit seiner Betreibergesellschaft, die Sportpark Kitzbühel GmbH, ist im Eigentum der Stadt. Geschäftsführer ist Artur Gruber. Auf die Kritik angesprochen, erklärt Gruber: „Der Sportpark wurde 2006 errichtet. Seitdem schreibt er rote Zahlen. Dass er ein Gewinnbetrieb wird, ist unmöglich. Seit ich aber Geschäftsführer bin, ist er um etliches günstiger geworden.“

In der Sitzung sorgten außerdem die Energiekosten von rund 180.000 Euro für Wirbel. „Wir müssen versuchen, die Energiekosten auf mittel- oder langfristige Sicht zu vermindern“, sagt etwa Rudi Widmoser (Grüne). Zuspruch erhielt er u. a. von Vizebürgermeister Walter Zimmermann (SPÖ). „Dass nicht alles rundläuft, ist keine Frage, der Energieaufwand ist sehr hoch. Doch ich lasse mir den Sportpark sicher nicht schlechtreden. Die Vereine dort leisten großartige Arbeit. Wir als Gemeinde können stolz auf so eine Einrichtung sein.“ Auch Bürgermeister Klaus Winkler betont, dass der Sportpark gut angenommen wird und für die Bevölkerung zum Nulltarif zur Verfügung steht. Ellen Sieberer (Bürgermeisterliste) meint dazu, dass so eine Unterstützung auch zu den Aufgaben einer Gemeinde gehört. „Da sind halt mal Defizite zu verkraften.“ (miho)