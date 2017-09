Von Manuel Lutz

Innsbruck – Stille. Konzentrierte Stille. Die Herrschaften, die da in Reih und Glied sitzen, stützen ihre Ellbogen auf einem Holzbrett auf und bringen ihr Luftgewehr in Position – ein ganz normaler Sportschützen-Wettkampftag? Nicht unbedingt. Davon zeugen schon die zahlreichen Nationenflaggen, die von der Decke des Schießstandes in Innsbruck-Arzl hängen. 60 Sportler aus 13 Ländern sind gekommen. Erst beim zweiten Hinschauen wird einem klar, dass jeder Schütze Kopfhörer trägt und hinter jedem Athleten ein Assistent steht. Vorhang auf zum 2. Alpine Cup und zum parallel ausgetragenen Demonstrationsbewerb des Weltverbandes der blinden und sehbehinderten Sportschützen.

Veranstalter Patrick Moor spricht von einem Meilenstein und bezieht sich auf seine Hoffnungen, dass man 2020 in Tokio (Demonstrationsbewerb) und 2024 in Paris Teil der Paralympics sein werde. „Wir sind bereit für Olympia. Nächstes Jahr geht es zur WM nach Südkorea und in Frankreich wird erstmals ein Weltcup veranstaltet.“

Nicht zuletzt bei diesem Demo-Bewerb werden das Regelwerk des IPC (Internationale Paralympische Komitee) sowie die Klassifizierungsrichtlinien festgelegt. Doch ganz grundsätzlich: Wie können Blinde überhaupt mit einem Gewehr auf eine Scheibe zielen? Moor klärt auf: „Eine Hochgeschwindigkeitskamera, montiert auf dem Schießgerät, erkennt die Zielscheibe und die anvisierte Position des Schützen. Diese Daten werden in einen Ton umgewandelt und auf den Kopfhörer des Schützen übertragen. Der Sportschütze kann sich an dem sich verändernden Ton orientieren und den Mittelpunkt auf der Zielscheibe genau ansteuern.“

Moor ist nicht nur Organisator, er ist auch einer der besten Schützen des Landes bzw. der Welt. Der Vorarlberger wurde bereits Weltmeister, ist Weltrekordhalter und mehrfacher Staatsmeister. Die Leidenschaft, mit dem Gewehr eins zu werden, hat er seinem besten, inzwischen aber verstorbenen Freund Edmund Allgäuer zu verdanken: „Ich bin erst seit 2005 sehbehindert. Aufgrund einer Erbkrankheit habe ich auf einem Auge nichts mehr gesehen, nach nur zwei Monaten verlor ich auch auf dem zweiten Auge die Sehkraft. Mental ging es mir da nicht so gut.“ Letztlich sei es „der Edmund“ gewesen, der ihn zum Besuch eines Schießstandes überredet habe. Der Rest ist eine Erfolgsgeschichte.

Da Moor kürzlich von einem Auto angefahren wurde („Jetzt bin ich wirklich gehandicapt“), muss er – auf Krücken gestützt – bei „seinem“ Event auf eine Teilnahme verzichten. In die Bresche springt Kurt Martinschitz, der in den diversen Entscheidungen stets im Vorderfeld aufscheint und in der Disziplin liegend als Dritter auf dem Stockerl landet. Ebenso ihr Visier bestens eingestellt hat Maria Luise Weber, die zweimal Zweite wird. Über einige Top-Ten-Platzierungen darf sich auch Bernhard Pichler freuen. Und Moor über ein gelungenes Turnier.