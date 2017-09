Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – Kathrin Schweinberger plaudert gern. Nicht nur bei einem Cappuccino, sondern auch im Sattel sitzend, meist Rad an Rad mit ihrer Zwillingsschwester Christina. „Wir haben immer schon alles gemeinsam gemacht. Schade, dass wir nicht zu zweit bei der WM fahren können“, sagt die um eine Minute ältere 20-Jährige vor der Abreise nach Bergen (NOR).

Groß war die Freude über die unerwartete WM-Nominierung gewesen. „Ich werde eine der Jüngsten sein“, vermutet Kathrin Schweinberger, da es bei den Damen keinen U23-WM-Bewerb gibt. Das Profil der Strecke an der norwegischen Küste würde ihr aber liegen: „Position fahren – das ist sicher eine meiner Stärken.“ Da nur drei Österreicherinnen starten dürfen und Martin­a Ritter (OÖ) sowie Christina Perchtold (K) als Profis feststanden, muss etwa auch die jüngere Schweinberger-Schwester daheimbleiben. „Christina hätte es auf alle Fälle auch draufgehabt. Leider hatte sie zuletzt etwas Pech“, erzählt die Jenbacherin u.a. über eine Entzündung des Gesichtsnervs. Schon bei der EM im August in Herning (DEN) war Kathrin Schweinberger beim U23-Straßenrennen „allein­e“ zu Platz 18 gefahren. „Christin­a ist damals aber überraschend zum Start gekommen. Dieses Mal geht sich das wohl eher nicht aus“, bedauert sie.

Bei ihrer allerersten Straßenrad-WM überhaupt, 2013 beim Jugendbewerb in Florenz, war das Rennen nach nur wenigen Minuten vorbei gewesen, Schweinberger hatte sich wegen eines Raddefekts überschlagen. „Das war ein ziemlicher Dämpfer, aber es ist längst alles wieder heil“, schmunzelt die U23-Staatsmeisterin.

In Bergen steht am Samstag nun ihre Premiere in der Elite, der Erwachsenenklasse, an. Voll Vorfreude sei sie, aber auch gespannt: „Ich muss gegen Olympiasiegerinnen und Vollprofis antreten.“ Erfahrungen zu sammeln, ist ihr aber zu wenig. Dafür sei die WM das falsche Rennen: „Ziele sind, den Teamkolleginnen zu helfen und ein Resultat zu schaffen.“

Ergebnisse gab es schon einige gute: nationale Podestplätze mit dem ÖAMTC tomSiller.at RC Tirol oder Platz zwei in der deutschen Radbundesliga (Team Stuttgart). Irgendwann auch für ein Profiteam zu starten, schwebt der Mathematik- und Geographie-Studentin schon vor, aber: „Für Frauen ist es noch schwerer, vom Radfahren leben zu können.“

Dabei liebäugelten die Zwillinge vor einigen Jahren noch mit einer Karriere im Skirennlauf, erst dadurch waren sie zum Radsport gekommen. Der direkte Vergleich mit dem Gegner faszinierte mehr, auf die Bretter verzichten beide seither dennoch nicht: „Wir gehen eher Skitouren oder Langlaufen, als dass wir daheim auf der Rolle trainieren“, sagt Kathrin Schweinberger. Zuhause schwitzen die zwei also eher im Sommer – bei der Heuarbeit für den elterlichen Bauernhof.