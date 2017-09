Lienz – Der Russe Rustam Gelmanov, Sieger des Free Solo Masters von Lienz und Wien 2015, hat sich das Last-Minute-Ticket für die 4. Auflage des Free Solo Masters Lienz am 22. und 23. September gesichert. Damit kommt der Boulder-Gesamtweltcupsieger von 2012 zum dritten Mal nach Osttirol. „Ich bin sehr froh, dass ich wieder nach Lienz kommen kann. Beim Bewerb am Samstag erwarte ich mir viel Fun und einen tollen Klettertag mit starken Gegnern am Lienzer Hauptplatz“, freut sich der 29-Jährige. Die laufende Saison verlief für Rustam alles andere als optimal: „Ich musste wegen einer Verletzung drei Monate pausieren. Aber die Form wird jetzt von Tag zu Tag besser und ich werde den großen Favoriten Aleksei Rubtsov schon im Griff haben.“

„Rustam Gelmanov ist ein guter Bekannter in Lienz und wir freuen uns sehr, dass er auch heuer wieder kommt“, erklärt Free-Solo-Organisator Werner Frömel. (TT)