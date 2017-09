Krems — Die Chance war vielleicht noch nie so groß. Aber sie blieb ungenützt: Sparkasse Schwaz Handball Tirol hatte am Samstag den besseren Start ins Match, die 13:12-Pausenführung inne — um nach 60 Minuten dennoch mit leeren Händen dazustehen. Die 27:28 (13:12)-Auswärtsniederlage gegen UHK Krems hatte nicht nur für Sportmanager Thomas Lintner einen bitteren Beigeschmack. Er wusste um die große Chance, schließlich hatte man gegen die Niederösterreicher auswärts noch nie gewonnen. Es bleibt gegen Krems wie verhext.

Der „Fluch" ereilte nach drei Minuten schon Abwehrchef Alexander Pyshkin, der mit Rot unter die Dusche musste. Noch in der ersten Hälfte fiel Anton Prakapenia mit einer Rippenprellung aus. Die Schwazer mussten die Abwehr umstellen, logisch, dass vor der Halbzeit nichts mehr ging. Coach Raul Alonso, der kurz vor Schluss sogar eine Zeitstrafe kassierte, wäre am liebsten selbst ins Trikot geschlüpft.

Weil man die 13:12-Pausenführung nicht ausbauen konnte, der Ausgleich in letzter Sekunde durch Clemens Wilfling nicht zählte, siegten die Wachauer mit 28:27. „Die Ausfälle haben uns wehgetan. Es war eine Kampfpartie, die sich ein Unentschieden verdient hätte", resümierte Coach Alonso.

In der Bundesliga war medalp Innsbruck gegen Tabellenführer Kärnten knapp dran an der Sensation, ging zweimal kurzzeitig sogar in Führung. Letztlich setzte es aber ein 23:26. (ben)