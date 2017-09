Axams – Nachdem am vergangenen Wochenende im Axamer Ruifachstadion noch eine Schafausstellung abgehalten worden war, stand gestern wieder das runde Leder im Mittelpunkt. Vier Tage nach dem Nachtragssieg über Innsbruck West hegte die Elf aus dem westlichen Mittelgebirge den Plan, gegen Prutz/Serfaus nachzulegen und den vollen Erfolg anschließend beim vereinseigenen Oktoberfest zu feiern. Aber die Gäste zogen den Axamern durch den 3:1-Auswärtserfolg die Lederhosen aus. Per Doppelpack kletterte Prutz-Youngster Peter Dilitz an die Spitze der Torjägerliste.

Nur im unteren Mittelfeld befindet sich hingegen Axams in der Tabelle der Landesliga West. „Wir sind extrem dünn aufgestellt, pfeifen seit dem Saisonstart aus dem letzten Loch“, sieht Axams-Trainer Helmut Bertsch die Kadersituation als Ursache der fehlenden Konstanz. Mit Fabio Pessler, Michael Happ (beide Sprunggelenk) und Philipp Geiblinger (Wirbelfraktur) fallen drei Stützen wochenlang aus. „Und jetzt kommen auch noch die Gelbsperren“, schwant Bertsch Übles.

Grund genug, um bereits Ausschau nach Verstärkungen zu halten – in der Winterpause soll der Kader eine landesligataugliche Breite erhalten. „Es ist schade, denn wir haben viel Qualität. Wir können nur einfach die Ausfälle nicht kompensieren“, hadert Bertsch. (dale)