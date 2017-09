Kundl – Nach dem tollen Ligastart mit fünf Siegen in fünf Spielen kehrt in Kundl auch nach drei Partien ohne vollen Erfolg keine Krisenstimmung ein. Im Gegenteil – Trainer Paul Handle sieht sein Team voll auf Kurs.

„Gegen die Union haben wir eine wirklich gute Leistung gezeigt“, kommentierte Handle das 1:1-Remis gegen die Innsbrucker: „Einzig in der Chancenauswertung hat es gehapert.“ Bis zur Halbzeit habe das Chancenverhältnis 8:1 für seine Jungs betragen – die Anzeigetafel hatte aber ein 0:1 ausgewiesen: „Sie haben halt ihre eine Chance genutzt.“ Die schlussendliche Punkteteilung gegen die konditionell unterlegene Union („Sie waren ab der 60. Minute praktisch tot. Ich weiß nicht, wieso man so ein intensives Pressing spielt, wenn man nicht die Kondition dafür hat.“) sei für die tatsächlichen Kräfteverhältnisse am Feld aber zu wenig gewesen: „Das waren zwei verlorene Punkte.“ Aber auch mit dem einen gewonnenen kann man in Kundl leben: „Den nimmt uns keiner mehr.“ In Kundl wachsen die Bäumen nämlich nach wie vor nicht in den Himmel, wenn es um die eigenen Saisonziele geht: „Wir sind auch nach den fünf Siegen zum Start am Boden geblieben. Unser Ziel ist nach wie vor ein Platz zwischen fünf und acht.“

Mit der im bisherigen Saisonverlauf eingeschlagenen Marschrichtung ist Berufsoffizier Handle „total zufrieden“. Die Favoritenrolle schieben die Unterländer weiterhin anderen zu: „Gegen Imst und die Reichenau sind wir der Underdog.“ Statt Richtung Tabellenspitze schaut man in Kundl nur auf sich selbst: „Unser nächstes Ziel ist die 20-Punkte-Marke.“ (a.m.)