Für gewöhnlich wird im Innsbrucker Landessportcenter (LSPC) in Trainingskleidung geschwitzt. Nicht so am vergangenen Wochenende. Bei den offenen Tiroler Meisterschaften der Standard- & lateinamerikanischen Tänze tauschten die Teilnehmer Sport-Shirt gegen schwarze Anzüge sowie glitzernde Roben und verwandelten die Dreifach-Halle in einen Ballsaal. Veranstalter Lukas Steinegger vom 1. Turniertanzklub-Innsbruck schwitzte anfangs wegen einiger Absagen, verkündete aber strahlend, dass es nicht die letzte Tanzveranstaltung im LSPC gewesen sei: „Vielleicht 2019." (sab)