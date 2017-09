Die besten Segelclubs Europas trafen sich vor der Küste Sardiniens zum Finale der Champions League. So traumhaft die Bedingungen auch waren, die drei österreichischen Klubs konnten nur ansatzweise ihr Können zeigen.

Das Quartett des SC Mattsee landete an 20. Stelle, der TWV Achensee mit dem vierfachen Olympia-Teilnehmer Nico Delle Karth bilanzierte als 22. zwiespältig: „Die Praxis auf dem Boot hat uns gefehlt, aber mit den zwei ersten und zwei zweiten Plätzen sieht man, was möglich gewesen wäre. Über die gesamte Regatta hinweg hatten wir viele Ups, aber leider zu viele Downs. Zu den Topteams ist nach oben noch viel Luft, aber es wäre mehr möglich gewesen", konstatierte Steuermann Delle Karth, der mit Stefan Warminger, Thomas Warminger und Matthias Schmidt segelte. Delle Karth bricht schon am Mittwoch auf nach Rhode Island (USA) zur Melges-20-WM. (m. i.)