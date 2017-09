Von Tobias Waidhofer

Innsbruck, Schwaz – Es hätte so schön sein können: Ständige Führungswechsel, Offensivfußball mit insgesamt 17 Treffern und ein dramatischer 9:8-Sieg des IAC – das U14-Derby zwischen den Violetten und dem SVI bot alles, was den Fußball auszeichnet.

Im emotionsgeladenen Duell gingen aber auch abseits des Rasens die Wogen hoch. Kurzfristig war sogar ein SVI-Elternteil aufs Feld gelaufen. „Sein Bua hat den Ball ins Gesicht bekommen und ist umgefallen wie ein Baum. Der Papa hat sich nur Sorgen gemacht“, erklärte SVI-Coach Aytekin Acar. „Ich hab’ ihn dann eh gleich rausgeschickt.“

Auch verbal ging es zur Sache. Dass der fünffache IAC-Torschütze Kelvin Attah rassistisch beschimpft worden sein soll, bestreiten aber alle Beteiligten. „Ich will das nicht kommentieren“, meinte selbst IAC-Nachwuchsleiter Daniel Schönherr. Nur so viel: „Wenn’s bei einem den Vogel aushängt, muss man das nicht breittreten.“ Die Vereins­obmänner wüssten bereits Bescheid, man werde sich die Sache „untereinander ausmachen“.

Dass die Aggressionen eher von der Tribüne aufs Feld überschwappten als umgekehrt, bleibt ein leidiges Nachwuchsfußball-Problem. „Die Eltern waren wahnsinnig emotionsgeladen, fast schon aggressiv“, berichtete ein Augenzeuge. SVI-Nachwuchsleiter Wolfgang Grosch reagierte bereits und wird sich mit den betroffenen Elternteilen zusammensetzen. Zusätzliche Würze erhielt das Match schon vor dem Anpfiff, weil der IAC einer kurzfristigen Spielverschiebung eine Absage erteilte. Hintergrund: Insgesamt neun SVI-Spieler waren am Wochenende in der Tiroler Auswahl und dem LAZ im Einsatz. Warum so ein Spiel nicht von einem offiziellen Unparteiischen, sondern einem Vereinsschiedsrichter geleitet wurde, bleibt zudem eine berechtigte Frage ...

Ordnereinsatz bei U18-Spiel in Schwaz

Dass auch ein offizieller TFV-Schiri nicht immer vor Ärger schützt, bewies derweil das U18-Spiel zwischen Schwaz und Reichenau (3:2). Per E-Mail meldete sich Schiri Mario Hasslwanter in der TT-Redaktion und berichtete von Szenen, die er „in sieben Jahren als Schiedsrichter noch nie erlebt“ hätte. Nach dem Abpfiff gerieten die Teams körperlich aneinander – Ordner mussten einschreiten. Auf die Frage, wer wen zuerst attackiert hatte, gab es aus beiden Lagern unterschiedliche Antworten. Auch bei der Schuldfrage schieden sich die Geister. „Ab der 70. Minute hat der Schiri die Kontrolle verloren. Dann ging das große Klopfen los. Und dann hat er auch noch fünf Minuten Nachspielzeit gegeben“, schüttelte Schwaz-Trainer Herbert Ramsbacher den Kopf. „Ich musste so viel Nachspielzeit geben, weil das Bälleholen immer eine Ewigkeit gedauert hat“, verteidigt sich Schiri Hasslwanter.

Sein Reichenauer Gegenüber Alfred Rudigier sah auch bei dem Schwazer eine Teilschuld. „Er hat ständig auf den Schiedsrichter eingewirkt. Das ist nicht fair.“ Er habe lediglich darauf hingewiesen, dass ein ausgeschlossener Spieler weg von der Bank müsse, antwortete Ramsbacher. Schiri Hasslwanter kündigte Anzeigen gegen beide Vereine an.

Der Sportplatz ist ein Spielplatz der Emotionen. Leider auch der negativen. Es bleibt das Gefühl, dass oft nicht nur die jugendlichen Kicker das Problem sind ...