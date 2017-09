Von Roman Stelzl

Lienz – Eine 16 Meter hohe Kletterwand ohne Sicherung kann beeindrucken. Auch 1000 Euro Sieger-Preisgeld können das. Ebenso wie eine gute Inszenierung und namhafte Athleten. Das alles war für das Free Solo Masters in Lienz aber bisher zu wenig, um auch die ganz großen Namen des Sports ins Herz Osttirols zu locken. Und das soll sich ändern.

In zwei Jahren wollen die Lienzer erstmals den Vorstiegs-Weltcup der Kletterer am Hauptplatz austragen. „Wir sind bereits seit einem Jahr im Gespräch mit dem nationalen Verband und guter Dinge, dass es klappt“, erklärt Werner Frömel, der als Organisator des Free Solo Masters und des alpinen Ski-Weltcups in Lienz (28./29.12.) auch hier die Fäden ziehen würde. Machbar wird das Vorhaben erst durch die mobile Wand, die der österreichische Verband (KVÖ) im Vorfeld der Kletter-WM 2018 in Innsbruck erbauen ließ.

Die größte Konkurrenz um den einzigen Weltcup-Ort Österreichs im Vorstiegs-Kalender 2019 kommt aus Graz und dem bereits renommierten Kletter-Zentrum in Imst. „Wir haben noch nichts entschieden und befassen uns erst nach der WM mit dem Thema“, erklärt KVÖ-Sportmanager Michael Schöpf und ergänzt: „Lienz hat Interesse bekundet. Es kann aber gut sein, dass wir 2019 gar keinen Weltcup in Tirol haben. Wir werden sehen.“

Knackpunkt für die Austragung ist derzeit die Finanzierung. Frömel: „Wir werden etwa 250.000 bis 300.000 Euro benötigen. Das meiste ist durch Sponsoren abgedeckt.“

Sollte der Weltcup nach Lienz kommen, ist das keineswegs das Ende des Free Solo Masters. Im Gegenteil: Das seilfreie Showevent soll zusätzlich beflügelt werden. „Wir hatten heuer so viele gute Athleten wie noch nie hier. Es hat alles super gepasst – wir werden das Event nicht sterben lassen“, sagt Frömel. Die Sieger Rustam Gelmanov (RUS) und Katja Kadic (SLO) werden so oder so wiederkommen. Egal, ob mit oder ohne Seil geklettert wird.