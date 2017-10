Nach zehn Rennen fand die Rad-Bundesliga am Samstag am Attersee im Mannschaftszeitfahren ihren Abschluss. Das Tirol Cycling Team beendete nach einem dritten Platz über die 47,2 Kilometer lange Strecke die Gesamtwertung auf dem zweiten Rang. „Am Ende war es noch einmal knapp und der Gesamtsieg sicher drinnen. Aber für uns war es ein guter Abschluss", meinte Team-Manager Thomas Pupp. Letztendlich fehlten auf das Siegerteam Amplatz BMC 26 Punkte.

Das Hauptaugenmerk lag aber in der Saison auf anderen Rennen. „Für uns ist die Rad-Bundesliga dennoch eine sehr wichtige Rennserie", ergänzte Pupp, der im Finale auf ein starkes Team bauen konnte. Der Tiroler Patrick Bosman gewann mit Hrinkow Advarics das Teamzeitfahren. Tirols zweiter Rennstall, das Union Raiffeisen Radteam Tirol, wurde Sechster und belegte am Ende den siebenten Gesamtrang. (rost)

Rad-Bundesliga, Ergebnisse

Bundesliga-Finale: Mannschaftszeitfahren „King of the Lake" in Kammer-Schörfling (47,2km): 1. Hrinkow Advarics (mit dem Tiroler Patrick Bosman): 54:56,8 min (Schnitt 51,6 km/h), 2. Amplatz-BMC + 3,6 Sek., 3. Tirol Team (Kuen, Gamper, Schönberger, Wildauer, Fortin, Krizek) + 7,3, 4. Felbermayr Simplon Wels, + 31,5, 5. Team Vorarlberg +1:42,7 Min., 6. Union Raiffeisen Tirol + 2:13,4.

Gesamtwertung nach zehn Rennen: 1. Amplatz 186 Punkte, 2. Tirol Cycling 160, 3. Felbermayr Wels 139, 4. Team Vorarlberg 124, 5. WSA Greenlife 109, 6. Hrinkow 91, 7. Radteam Tirol 58, 8. ARBÖ Bundesteam 33.