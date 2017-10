Von Thomas Mair

Walchsee – „Das war cool“, konnte Manfred Kendlinger, Walchsees Sportlicher Leiter und Trainer in Personalunion, einen Tag nach den ersten offiziellen Anti-Doping-Tests im Tiroler Fußball-Unterhaus wieder lachen. Das 1:1-Heimremis gegen Hippach geriet in den Hintergrund, zumal die beiden Beamten der Nationalen Anti-Doping Agentur NADA kurz vor Spielbeginn alle Blicke auf sich zogen und erst drei Stunden nach dem Schlusspfiff das aufwändige Prozedere beendet war.

15 Minuten vor dem An­pfiff trafen die Beamten im Ramsbachstadion ein und meinten, sie seien von der NADA und wollten Urinproben von ausgewählten Spielern nehmen. Kendlinger dachte zu diesem Zeitpunkt noch an einen Scherz: „Ist das Versteckte Kamera?“ Mitnichten. Dass die Anwesenheit der beiden Personen nichts mit der Unterhaltungssendung, in der ahnungslose Personen mit absurden oder lustigen Situationen konfrontiert werden, zu tun hat, bestätigten deren Ausweise. Beide Seiten waren sich schnell einig, dass die Urinproben erst nach dem Spiel abgenommen werden könnten und die NADA-Leute nutzten die Zeit, um Informationen über die Spieler einzuholen. „Sie haben unter anderem beim Platzsprecher nachgefragt, ob jemand einen Nasenspray verwendet“, erzählt Kendlinger.

Richtig ungemütlich wurde es nach dem 1:1-Remis für das Sextett Florian Praschberger, Hakan Yücel, Lukas Schwaiger (alle Walchsee), Franz Pendl, Dominik Geisler und Thomas Eberharter (alle Hippach). Letzterer verpasste dadurch seinen Arbeitsbeginn um 19 Uhr als Zivildiener (Rettung Mayrhofen). „Wenn Thomas nicht geblieben wäre, hätte er ein Verfahren am Hals gehabt“, wusste Hippachs Sportlicher Leiter Alexander Kröll. Erst ein Anruf einer NADA-Beamtin konnte den zu Recht aufgebrachten Chef Eberharters besänftigen.

Das Prozedere zog sich drei Stunden hin, vereinseigene Ordner wurden kurzerhand zu NADA-Kontrolloren umfunktioniert. „Jeder Spieler hat ein Hundele bekommen“ (O-Ton Hippach-Trainer Thomas Gufler) und wurde auf Schritt und Tritt verfolgt. „Es war wie bei den Vollprofis“, meinte Kendlinger, der Gelächter aufgrund der Aufregung vernahm. „Man muss das ernst nehmen, aber auf unserem Niveau bringt Doping gar nichts“, fügte Kendlinger an und fand in Gufler einen Fürsprecher: „Einfach lächerlich. Es widerspricht für mich jeglicher Logik, Landesliga-Klubs zu testen.“ Zudem stellte Kendlinger den immensen Aufwand für jeweils 100 ml Urin infrage: „Ich finde das Wahnsinn, dass es so lange gedauert hat und unsere ,freiwilligen‘ Kontrollore für nichts und wieder nichts drei Stunden bleiben mussten.“