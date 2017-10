Von Tobias Waidhofer

Kufstein – Markus Duftner muss nicht lange überlegen. „Ja, meines Erachtens sind sie das“, antwortete der Kufstein-Trainer auf die Frage, ob seine beiden Schlussmänner Julian Weiskopf und Lukas Tauber zu den besten Torhüter-Duos der Liga zählen würden. „Wenn ich auf allen Positionen diese Auswahl hätte, dann würden wir vom Aufstieg reden“, weiß der Trainer um sein Glück.

Während Tauber seit dem 2. Spieltag den Nummer-eins-Status innehatte, steht seit zwei Runden Ex-Wacker-Goalie Weiskopf zwischen den Pfosten. Das hätte aber nichts mit der Leistung Taubers zu tun gehabt. „Julian hat sich einen Einsatz verdient“, erklärt Duftner, der nicht nur „die starken Trainingsleistungen, sondern auch Julians Verhalten, als er auf der Bank saß“, hervorhob. Die unglückliche 2:3-Niederlage in Hohenems konnte aber auch Weiskopf nicht verhindern.

Ebenfalls am Freitag hatte der FC Kitzbühel die Wacker-Fohlen 3:1 geschlagen. Zwei Standardtore (Martin Boakye und „Mr. Standard“ Thomas Hartl) waren entscheidend. „Die Mannschaft ruft derzeit alles ab, was sie in sich hat“, lobte ein stolzer Trainer Alex Markl. „Wir waren bemüht, aber nicht durchschlagskräftig“, ärgerte sich FCW-Coach Thomas Grumser.