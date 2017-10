Schwaz — Es hatte so gut angefangen: Anton Prakapenia, Rückraum-Bollwerk und so etwas wie die personifizierte Lebensversicherung gegen Hard, konnte nach überstandener Rippenprellung durchspielen. Aber mit einem leicht angeschlagenen Prakapenia musste sich Schwaz Handball Tirol im HLA-Spiel gegen Meister Hard letztlich mit 24:29 geschlagen geben.

Trotz starkem Beginn, die Hausherren lagen am Samstag in der Osthalle nach neun Minuten 8:4 in Front, wollte nach der 14:12-Pausenführung nur wenig gelingen. „Wir haben sie in der ersten Halbzeit gut im Griff gehabt, aber im zweiten Durchgang kamen die Harder anders raus", rätselte Schwaz-Trainer Raúl Alonso, der seiner Mannschaft eine starke Leistung attestierte. „Wir können mit erhobenem Haupt in die Kabine gehen und müssen die richtigen Lehren aus dem Spiel ziehen", erklärte Alonso, der sich eine noch diszipliniertere Leistung gegen die roten Teufel erhofft hätte.

Nichts zu holen gab es für medalp Innsbruck in der Bundesliga. Trotz beachtlicher Leistung mussten sich die jungen Tiroler den Fivers II 30:34 (13:17) beugen. (ben)