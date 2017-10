Pro - von Tobias Waidhofer Es war höchste Zeit, den Eltern bei den ganz jungen Kickern einen gewissen Abstand zum Spielfeld aufzuerlegen. Die positiven Reaktionen von Trainern sprechen Bände. Plötzlich hören die Kids auf die Anweisungen des Coachs und nicht auf jene von Mama und Papa. Auf einen Schiedsrichter zu verzichten fördert früh die soziale Intelligenz. Auch wenn man sich überlegen sollte, bei den Kleinsten (U7) zumindest einen „Spielbegleiter“ einzusetzen, schließlich ist Regelkunde für einen Sechsjährigen keine Selbstverständlichkeit. Bald soll es in den Altersklassen U7 und U8 auch keine Ergebnisse mehr geben. Und das ist in diesem Alter eine gute Sache. Es geht um Kreativität, Mut und die Freude am Spiel. Die ersten Niederlagen und Siege kommen früh genug. Man könnte sogar noch weiter gehen – und die Teams durchmischen. Das wird die Vereinsbrille nicht zulassen, schön wäre es dennoch. Contra - von Daniel Suckert Dass Eltern einen (Sicherheits)-Abstand zum kickenden Nachwuchs halten müssen, wird jeder begrüßen, der einmal selbst Fußball-Nachwuchstrainer war. Dass die Jungkicker aber selbst über das Regulativ entscheiden, sieht der Autor dieser Zeilen mit gemischten Gefühlen. Im Tennissport macht diese Regelung Sinn, im Notfall können sich die Thiems von morgen bei einem Outball auf den Abdruck im Sand verlassen. Schreiende Eltern, die aktiv Einfluss auf den Filius nehmen wollen, gehören, im Gegensatz zum grünen Rasen, ebenso zur absoluten Ausnahme. In letzter Instanz sogar auf ein Endergebnis zu verzichten, lässt meine Wenigkeit ungläubig mit dem Kopf schütteln. Mit einem Schlag wäre das Tore schießen oder ein Sieg wertlos. Man könnte in dem Fall auch mit Freunden in den Wald gehen und mit Murmeln spielen. Das ist auch schön, aber dafür muss ich zu keinem Verein gehen.