Wer vertritt Tirol nächste Saison in der höchsten österreichischen Baseball-Liga? Die Antwort darauf gibt es am Sonntag im dritten Spiel der Relegation zwischen Gastgeber Schwaz Tigers und den Kufstein Vikings. Die beiden ersten Partien der „Best of three"-Serie brachten gestern keine Entscheidung. Die Kufsteiner gewannen Spiel eins mit 11:5, die Schwazer konnten kurz darauf mit einem 10:4 zurückschlagen. „Wir waren am Anfang zu nervös, haben im zweiten Spiel einen schlechten Start erwischt", sagte Vikings-Obmann Stefan Graf, der sein Team heute (12 Uhr) als Favoriten sieht. (rost)