Innsbruck – „Ich gebe mein Bestes.“ Statt großer Worte lässt Reichenau-Torjäger Stefan Milenkovic lieber Taten für sich sprechen. Beim 6:0-Sieg seiner Reichenauer gegen Kundl steuerte der Innsbrucker am Sonntag ganze vier Tore bei – und bleibt trotzdem bescheiden.

„Ohne mein Team kann ich keine Tore schießen“, versteht sich der 27-Jährige als Teamplayer: „Jeder gibt alles für jeden, und derzeit macht es auch richtig Spaß.“ Der Blick auf die Statistik verrät, warum: Nach dem Ausrutscher gegen die Wattens Amateure zum Auftakt blieb die Reichenau ohne weitere Niederlage und feierte stattdessen mehrere Kantersiege (8:1 gegen Kirchbichl, 5:0 gegen Völs, 7:1 gegen St. Johann, 6:0 gegen Kundl). Mittendrin statt nur dabei: Stefan Milenkovic. Vor der Saison wurde der Torjäger von Westligist Schwaz geholt, um die Reichenauer ebenfalls wieder eine Klasse höher zu schießen. 15 bisher geschossene Tore sprechen eine klare Sprache, aber „Milo“ wiegelt ab: „Die Torjägerkrone ist nicht wichtig für mich.“

Neben dem Fußballgeschäft („Ich möchte auch einmal als Trainer arbeiten“) schlägt das Herz des im Zivilberuf als Verkäufer von Kfz-Teilen Beschäftigten indes vor allem für seinen Nachwuchs: Sohn Damian ist nach dem Schlusspfiff der erste Gratulant, und Töchterchen Stefanie (zwei Monate alt) ist der nächste Volltreffer in Milenkovics Leben. „Ich habe wenig Zeit, aber jede freie Minute verbringe ich mit meinen Kindern“, zeigt der vor dem gegnerischen Tor eiskalte Stürmer privat eine ganz andere Seite.

Mit der Reichenau soll der Aufstieg her, und am besten auch noch der Cupsieg. Wunschgegner: „Ich würde gerne im Halbfinale gegen Schwaz gewinnen, damit sie sich ein bisschen ärgern können.“ Vorerst geht es aber mit den Kindern erst einmal ins Axamer Schwimmbad. (a.m.)