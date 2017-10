Von Thomas Mair

Innsbruck – Mit nunmehr 21 Treffern in 14 Runden ist Volkan Akyildiz die Tormaschine in der Regionalliga West. Der 22-jährige Türke, der sich mit seinem Torriecher längst für höhere Aufgaben empfohlen hat, war auch am Sonntag der Sargnagel für die Wacker-Fohlen. Der Stürmer erzielte das frühe 1:0 (4.) für die Hausherren und stellte somit die Weichen für den neunten Saisonsieg der Vorarlberger. „Er war speziell bei langen Bällen immer gefährlich und hat unsere Abwehr stets beschäftigt“, erkannte auch Wacker-II-Trainer Thomas Grumser die Qualitäten der Altacher Nummer neun neidlos an.

Dabei hätte seine Elf durchaus Zählbares aus dem Ländle mitnehmen können. „Wir waren präsent und hatten auch ein Chancenplus. Nur das Ergebnis hat nicht gepasst“, resümierte der 37-Jährige, der sieben Teenager in seiner Startelf aufbot. Die Erfahrung und die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor, wie sie ein Akyildiz im Blut hat, fehle den schwarz-grünen Offensivkräften. „Es gibt keinen bei uns, der bis dato acht oder neun Treffer erzielen konnte. Das ist einerseits ganz gut, weil wir schwerer auszurechnen sind, andererseits ist es fein, wenn man sich vorne auf wen verlassen kann, der die Tore macht.“

In jedem Fall haben die Innsbrucker schon zahlreiche Punkte aufgrund der mangelnden Chancenverwertung liegen gelassen, in Altach aber „einen guten Schritt nach dem schlechten Auftritt in Wals-Grünau gemacht“.