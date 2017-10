Von Tobias Waidhofer Rahman Jawadi ist trotz seines jungen Alters kein unbeschriebenes Blatt im Tiroler Fußball. 23 Westliga-Spiele hat der 18-Jährige bereits in den Beinen, vier Tore hat der gebürtige Afghane dabei auch schon erzielt. Dass Jawadi zuletzt (5:0 gegen Seefeld II am 7. Oktober) bei den Wacker Juniors in der 2. Klasse Mitte auflief, stieß einigen sauer auf. Und auch wenn die Ausnahmesituation – Jawadi kommt derzeit bei den Amateuren in der Westliga wegen Formschwäche nicht zum Zug – diese Maßnahme erklärt, darf sie nicht zur Regel werden. Denn so fühlen sich die Gegner, die gegen Wacker III ohnehin kaum eine Chance haben, veräppelt. Und auch für die eigenen Top-Talente – ein Jawadi wird in der untersten Liga kaum Entwicklungssprünge machen – ist die 2. Klasse ein Verlustgeschäft.