Innsbruck — Der Name ist Programm — beim 3. Tiroler Kids Cup turnten am Wochenende in Innsbruck rund 140 Kinder groß auf. In verschiedenen Klassen präsentierte sich der Tiroler Nachwuchs gemeinsam mit Gästen aus Vorarlberg, Oberösterreich und Tschechien an den Turngeräten — einige erstmals vor Publikum. Tiroler Klassensieger: Maria Strigl, Lorena Pfeifer, Lena Haberl, Amelie Thackeray, Laura Sojer, Gerda Schwaninger, Valentina Lochner, Leonie Stjepanovic, Valentina Perlornigg, Rosa und Berta Schwaninger, Tobias Hartog, Cian Sailer sowie Timon Küng. (TT)